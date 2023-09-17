КНДР может увеличить поставки снарядов рф, но это не будет иметь большого влияния на течение войны, - Милли

Генерал армии США Марк Милли заявил, что недавние переговоры между Ким Чен Ыном и Путиным, вероятно, приведут к предоставлению Северной Кореей Москве 152-мм артиллерийских снарядов советских времен.

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Северная Корея, возможно, сможет увеличить поставки рф артиллерийских боеприпасов для войны в Украине, но это вряд ли будет иметь большое значение. Такое мнение высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Associated Press.

По его словам, недавняя встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и Путина, вероятно, "приведет к тому, что Северная Корея передаст Москве 152-миллиметровые артиллерийские снаряды советских времен".

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас неясно, сколько будет этих снарядов и как скоро КНДР передаст их россии.

"Будет ли это иметь большое значение? Я скептически отношусь к этому", – отметил он.

Милли добавил, что хоть он и не хочет умалять помощь в области вооружений, но "сомневается, что она будет иметь решающее значение".

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