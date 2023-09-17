«Вы выиграли приз»: правоохранители рассказали, как уберечься от мошенников

Аферисты могут выманивать деньги у людей, обещая им дорогие подарки за якобы выигрыш в фейковых розыгрышах. В МВД рассказали, как уберечься от мошенников.
Как действуют злоумышленники:
- Звонят или отправляют SMS-сообщение.
- Сообщают, что вы выиграли "ценный приз".
- Просят уплатить так называемый "налог" или предоставить свои персональные данные.
После этого мошенники получают средства и, конечно, не посылают никаких "подарков" своим жертвам.
Как уберечь себя:
- Вспомните, участвовали ли вы в акциях, конкурсах.
- Не перечисляйте деньги незнакомцам.
- Узнайте у представителей официальные условия акции, поинтересуйтесь названием и сайтом компании, которая проводила акцию
- Сообщите о происшествии полиции.
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