«Вы выиграли приз»: правоохранители рассказали, как уберечься от мошенников

Украинцам рассказали, как себя вести, если вдруг поступило сообщение о выигрыше.

Аферисты могут выманивать деньги у людей, обещая им дорогие подарки за якобы выигрыш в фейковых розыгрышах. В МВД рассказали, как уберечься от мошенников.

Как действуют злоумышленники:

Звонят или отправляют SMS-сообщение.

Сообщают, что вы выиграли "ценный приз".

Просят уплатить так называемый "налог" или предоставить свои персональные данные.

После этого мошенники получают средства и, конечно, не посылают никаких "подарков" своим жертвам.

Как уберечь себя:

Вспомните, участвовали ли вы в акциях, конкурсах.

Не перечисляйте деньги незнакомцам.

Узнайте у представителей официальные условия акции, поинтересуйтесь названием и сайтом компании, которая проводила акцию

Сообщите о происшествии полиции.

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