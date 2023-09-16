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  1. В мире

В Великобритании закрыли дело против российского миллиардера Фридмана

20:43, 16 сентября 2023
Британское национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование касательно уклонения от санкций Михаила Фридмана.
В Великобритании закрыли дело против российского миллиардера Фридмана
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Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании прекратило расследование в отношении российского олигарха Михаила Фридмана, которого обвиняли в уклонении от наложенных санкций. Об этом представитель NCA сообщил агентству Bloomberg.

"NCA может подтвердить, что не будет принимать дальнейшие меры в отношении Михаила Фридмана на основании ордера, выданного (на обыск в особняке. – Ред.) Athlone House в декабре 2022 года", – сказал представитель агентства.

По его словам, в то же время продолжается расследование в отношении связанных с этим подозреваемых, подпадающих под более широкое расследование.

Фридман отказался комментировать это заявление, отмечает Bloomberg.

Ранее мы писали, что СБУ объявила подозрение российскому олигарху Фридману. 

Также сообщалось, что Михаил Фридман и Петр Авен попали в санкции США.

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