У Великій Британії закрили справу проти російського олігарха Фрідмана

Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю припинило розслідування щодо ухилення від санкцій Михайла Фрідмана.

Національне агентство боротьби із злочинністю Великої Британії (NCA) припинило розслідування щодо російського олігарха Михайла Фрідмана, якого звинувачували в ухиленні від накладених санкцій. Про це речник NCA повідомив агентству Bloomberg.

"NCA може підтвердити, що не вживатиме подальших заходів щодо Михайла Фрідмана на підставі ордера, виданого (на обшук в особняку. – Ред.) Athlone House у грудні 2022 року", – сказав представник агентства.

За його словами, водночас триває розслідування щодо пов'язаних з цим підозрюваних, які підпадають під ширше розслідування.

Фрідман відмовився коментувати цю заяву, зазначає Bloomberg.

Раніше ми писали, що СБУ оголосила підозру Михайлу Фрідману.

Також повідомлялося, що олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен потрапили під санкції США.

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