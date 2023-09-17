В Україні знайшли тіло зниклого безвісти добровольця з Британії

Колишній десантник Деніел Берк з Південного Манчестера був оголошений зниклим безвісти 16 серпня.

В Україні знайшли тіло зниклого безвісти британського добровольця виявили правоохоронці, повідомляє Sky News.

Колишнього десантника Деніела Берка, 36-річного уродженця Південного Манчестера, оголосили в розшук 16 серпня за заявою родичів, які не отримували від нього ніяких звісток і вважали, що він поїхав в Україну.

Поліція Великого Манчестера заявила, що спільно з сім'єю Берка й українською владою працює над проведенням офіційної ідентифікації та поверненням тіла до Великої Британії.

"Сім'я Деніела переживає зараз не найкращі часи, з нею підтримують зв'язок офіцери зі зв'язків із сім'єю. Я і моя команда працюємо з українською владою над проведенням офіційної ідентифікації з метою подальшої репатріації Деніела. Сім'я Деніела попросила про конфіденційність у цей скрутний час", - заявила детектив-суперінтендант Льюїс Г'юз.

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