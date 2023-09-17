В Украине нашли тело пропавшего без вести добровольца из Британии

Бывший десантник Дэниел Берк из Южного Манчестера был объявлен пропавшим без вести 16 августа.

В Украине нашли тело пропавшего без вест британского добровольца, сообщает Sky News.

Бывший десантник Дэниел Берк, 36-летний уроженец Южного Манчестера, был объявлен в розыск 16 августа по заявлению родственников, которые не получали от него никаких известий и полагали, что он уехал в Украину.

Полиция Большого Манчестера заявила, что совместно с семьей Берка и украинскими властями работает над проведением официальной идентификации и возвращением тела в Великобританию.

"Семья Дэниела переживает сейчас не лучшие времена, с ней поддерживают связь офицеры по связям с семьей. Я и моя команда работаем с украинскими властями над проведением официальной идентификации с целью последующей репатриации Дэниела. Семья Дэниела попросила о конфиденциальности в это трудное время", - заявила детектив-суперинтендант Льюис Хьюз.

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