«Ви виграли приз»: правоохоронці розповіли, як вберегтися від шахраїв

Українцям розповіли, як поводитися, якщо раптом надійшло повідомлення про виграш.

Аферисти можуть виманювати гроші в людей, обіцяючи їм дорогі подарунки за нібито виграш у фейкових розіграшах. У МВС розповіли, як вберегтися від шахраїв.

Як діють зловмисники:

Телефонують або надсилають SMS-повідомлення.

Повідомляють, що ви виграли "цінний приз".

Просять сплатити так званий "податок" чи надати свої персональні дані.

Після цього шахраї отримують кошти та, звісно, не надсилають ніяких "подарунків" своїм жертвам.

Як вберегти себе:

Згадайте, чи брали ви участь в акціях, конкурсах.

Не перераховуйте кошти незнайомцям.

Дізнайтесь у представників офіційні умови акції, поцікавтесь назвою та сайтом компанії, що проводила акцію.

Повідомте про подію у поліцію.

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