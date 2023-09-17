«Ви виграли приз»: правоохоронці розповіли, як вберегтися від шахраїв

Аферисти можуть виманювати гроші в людей, обіцяючи їм дорогі подарунки за нібито виграш у фейкових розіграшах. У МВС розповіли, як вберегтися від шахраїв.
Як діють зловмисники:
- Телефонують або надсилають SMS-повідомлення.
- Повідомляють, що ви виграли "цінний приз".
- Просять сплатити так званий "податок" чи надати свої персональні дані.
Після цього шахраї отримують кошти та, звісно, не надсилають ніяких "подарунків" своїм жертвам.
Як вберегти себе:
- Згадайте, чи брали ви участь в акціях, конкурсах.
- Не перераховуйте кошти незнайомцям.
- Дізнайтесь у представників офіційні умови акції, поцікавтесь назвою та сайтом компанії, що проводила акцію.
- Повідомте про подію у поліцію.
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