В Україні запрацювала гаряча лінія для поранених військових

Гаряча лінія працює на базі Урядового контакт-центру, щодня з 08:00 до 20:00.

Створено гарячу лінію для українських військових, які отримали поранення і мають питання щодо реабілітації, протезування/ортезування та ін. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що на гарячу лінію можна буде звертатись з питань реабілітації, протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення.

Для цього необхідно зателефонувати за номером 1545 та в голосовому меню натиснути на цифру 4.

Гаряча лінія працює на базі Урядового контакт-центру, щодня з 08:00 до 20:00.

Дзвінки з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому та мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл безкоштовні.

"Нагадаємо, що питаннями протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації наразі опікується Міністерство соціальної політики України. Тому "1545" – це ефективний спосіб отримати зворотний зв'язок з зазначених питань", - сказано у повідомленні.

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