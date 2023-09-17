В російському Орлі гучно: безпілотник атакував нафтобазу, відео

В Орловські області рф місцеві чули проліт дрона, після стався вибух і пожежа на нафтобазі.

Джерело фото: stopcor.org

В Орловські області росії в ніч на неділю, 17 вересня, пролунав вибух, після чого сталася пожежа на нафтовій базі. Місцеві жителі повідомляють про вибух перед початком пожежі. До вибуху місцеві чули звук польоту дрона – повідомляють місцеві пабліки.

За словами губернатора Орловської області рф Андрія Кличкова, близько 3:50 за місцевим часом на в місті Орла «відбулося падіння безпілотного літального апарату».

«Він упав на нежитловий об'єкт у Залізничному районі. Місце події оточено, спеціальні служби проводять необхідні заходи, ситуація перебуває під повним контролем», – сказав чиновник.

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