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У проект Держбюджету на 2024 рік заклали кардинально нові правила оплати праці держслужбовців

В 2024 році оплата праці державних службовців буде здійснюватися за новими підходами, а ті, хто не забажають застосовувати нові правила – ризикують отримати менші зарплати.

Перехід на нові підходи оплати праці держслужбовців покращить ситуацію в апаратах судів, – Олександр Корнієнко

Покращення інституційної спроможності судової системи залежить і від належної оплати праці в апаратах судів, – перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

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  1. У світі

В російському Орлі гучно: безпілотник атакував нафтобазу, відео

08:17, 17 вересня 2023
В Орловські області рф місцеві чули проліт дрона, після стався вибух і пожежа на нафтобазі.
В російському Орлі гучно: безпілотник атакував нафтобазу, відео
Джерело фото: stopcor.org
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В Орловські області росії в ніч на неділю, 17 вересня, пролунав вибух, після чого сталася пожежа на нафтовій базі. Місцеві жителі повідомляють про вибух перед початком пожежі. До вибуху місцеві чули звук польоту дрона – повідомляють місцеві пабліки.

За словами губернатора Орловської області рф Андрія Кличкова, близько 3:50 за місцевим часом на в місті Орла «відбулося падіння безпілотного літального апарату».

«Він упав на нежитловий об'єкт у Залізничному районі. Місце події оточено, спеціальні служби проводять необхідні заходи, ситуація перебуває під повним контролем», – сказав чиновник.

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