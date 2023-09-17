Дроны и маневрирующие ракеты: в Силах обороны рассказали детали ночной атаки на Украину

В Силах обороны юга назвали воздушную атаку рф на Украину «смешанной», враг пытался запутать ПВО.

Источник фото: iPress.ua

17 сентября ночью состоялась «смешанная» атака оккупантов на Украину. По предварительным данным, нападающие использовали дроны-камикадзе и ракеты в ходе этой атаки. Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Мы предусмотрели подобное развитие событий. Оккупанты готовятся к таким атакам определенный период времени. Он наступает накануне значимых событий», – сказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты попытались запутать систему противовоздушной обороны Украины, выполняя сложные маневры и меняя направление ракет.

«Но в течение атаки может быть привлечено выведение на курс ракетоносителя морского базирования и могут привлечь и такие ракеты. Также наблюдаем маневры ракеты. Враг продолжает искать максимально эффективную для себя тактику. Наша боевая работа продолжается», – добавила пресс-секретарь.

Последствия атаки пока уточняются.

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