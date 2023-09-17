Українці, які отримали інвалідність, мають право на безкоштовне отримання допоміжних засобів реабілітації.

Джерело фото: nday.te.ua

В Україні спростили процедуру отримання допоміжних засобів реабілітації. Якщо раніше для одержання допоміжних засобів реабілітації у тривале користування потрібно було проходити крізь нещадні бюрократичні жорна, МСЕК та процедуру встановлення інвалідності, то зараз будь-який пацієнт, який проходить реабілітацію, може отримати всі необхідні асистивні технології безоплатно – прямо в медзакладі, – повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зміни в процесі призначення допоміжних засобів реабілітації (ДЗР) в Україні вступили в дію, і тепер вони передбачають наступні інновації:

Призначення ДЗР для військовослужбовців та інших категорій осіб:

З 2014 року призначення ДЗР для військовослужбовців та інших категорій осіб відбувалося на підставі висновків військово-лікарських комісій. З 2022 року ця можливість розширюється, і для цивільних осіб призначення ДЗР також може відбуватися на підставі висновків лікарсько-контрольних комісій медичних закладів, незалежно від встановлення інвалідності.

Доступність ДЗР для короткотривалого користування:

Якщо пацієнту потрібні ДЗР для короткотривалого користування, їм може бути надано ці засоби у реабілітаційному відділенні. Однак це відділення повинно забезпечити їх доступність відповідно до умов контрактування з Національною службою здоров'я України.

Виготовлення індивідуальних ортезів:

Індивідуальні ортези із термопластичних пластмас, які потрібні для позиціювання верхніх кінцівок, будуть виготовлятись ерготерапевтами, які пройшли відповідне навчання, в ортезних майстернях кабінетів асистивних технологій.

Самостійний вибір протезів:

Якщо пацієнту необхідні протези, він може самостійно обрати підприємство, що займатиметься їх виготовленням, після визначення необхідного виду (комплектації) протезу мультидисциплінарною реабілітаційною командою, спільно із пацієнтом. При цьому протезист-ортезист, який долучиться до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди, надає протезне підприємство або протезист, який працює в медичному закладі.

Надання послуг та обладнання безоплатно:

Всі послуги та обладнання, пов'язані із забезпеченням ДЗР, надаються пацієнтам безоплатно.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.