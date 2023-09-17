Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зміни у правилах відстрочки для чоловіків, що здобувають другу освіту, - з’явився ще один законопроект

Право на відстрочку від мобілізації буде у здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, якщо це рівень освіти є вищим за раніше здобутий.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

Злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть тримати у безпечних та кращих умовах, - Раді рекомендують схвалити законопроект

Екстрадованих до України фігурантів кримінальних справ пропонують утримуватимуть у західних областях України, де немає активних обстрілів, - Комітет схвалив законопроект Дениса Маслова.

Ухилянтів зможуть знайти за допомогою даних Податкової служби, реєстрів боржників та приписки до сімейних лікарів, - велика група з різних фракцій внесла законопроект

Вирахувати ухилянтів стане простіше: до Верховної Ради внесли законопроект, за яким Податкова служба, Мінюст та МВС буде передавати особисті дані про військовозобов’язаних до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Рада суддів обрала заступника члена Дорадчої групи експертів

Володимир Кузьменко буде заміняти Ярослава Романюка у разі його відсутності.

  1. В Україні

В Україні спростили процедуру отримання допоміжних засобів реабілітації

12:20, 17 вересня 2023
Українці, які отримали інвалідність, мають право на безкоштовне отримання допоміжних засобів реабілітації.
В Україні спростили процедуру отримання допоміжних засобів реабілітації
Джерело фото: nday.te.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні спростили процедуру отримання допоміжних засобів реабілітації. Якщо раніше для одержання допоміжних засобів реабілітації у тривале користування потрібно було проходити крізь нещадні бюрократичні жорна, МСЕК та процедуру встановлення інвалідності, то зараз будь-який пацієнт, який проходить реабілітацію, може отримати всі необхідні асистивні технології безоплатно – прямо в медзакладі, – повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зміни в процесі призначення допоміжних засобів реабілітації (ДЗР) в Україні вступили в дію, і тепер вони передбачають наступні інновації:

Призначення ДЗР для військовослужбовців та інших категорій осіб:

З 2014 року призначення ДЗР для військовослужбовців та інших категорій осіб відбувалося на підставі висновків військово-лікарських комісій. З 2022 року ця можливість розширюється, і для цивільних осіб призначення ДЗР також може відбуватися на підставі висновків лікарсько-контрольних комісій медичних закладів, незалежно від встановлення інвалідності.

Доступність ДЗР для короткотривалого користування:

Якщо пацієнту потрібні ДЗР для короткотривалого користування, їм може бути надано ці засоби у реабілітаційному відділенні. Однак це відділення повинно забезпечити їх доступність відповідно до умов контрактування з Національною службою здоров'я України.

Виготовлення індивідуальних ортезів:

Індивідуальні ортези із термопластичних пластмас, які потрібні для позиціювання верхніх кінцівок, будуть виготовлятись ерготерапевтами, які пройшли відповідне навчання, в ортезних майстернях кабінетів асистивних технологій.

Самостійний вибір протезів:

Якщо пацієнту необхідні протези, він може самостійно обрати підприємство, що займатиметься їх виготовленням, після визначення необхідного виду (комплектації) протезу мультидисциплінарною реабілітаційною командою, спільно із пацієнтом. При цьому протезист-ортезист, який долучиться до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди, надає протезне підприємство або протезист, який працює в медичному закладі.

Надання послуг та обладнання безоплатно:

Всі послуги та обладнання, пов'язані із забезпеченням ДЗР, надаються пацієнтам безоплатно.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду