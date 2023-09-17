Знищення Чорноморського флоту пришвидшить вихід росії із війни, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про важливість західної зброї у боротьбі з рф.

Військово-політичне керівництво росії реагує тільки на мову сили та зброї, тож важливим є надання Україні своєчасної допомоги з озброєнням у відповідь на агресію рф, – заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в «Українській правді».

Він також наголосив, що чим більше західної зброї буде в руках українських військових на суші, в повітрі та на морі, тим більше шансів на досягнення стратегічних цілей, які збігаються з цілями і цінностями демократичного світу.

За словами Данілова, стратегічним моментом у веденні повномасштабної війни може стати завдання ворогові відчутного ураження, зокрема – по їхньому Чорноморському флоту.

«Для прикладу, повна або часткова ліквідація російського військового Чорноморського флоту, що є завданням вирішуваним, мала би значно прискорити процеси на росії пошуку виходу з розв’язаної війни. Це могла би бути гарна демонстрація відсутності можливостей у російської армії адекватної протидії західним технологіям, що малювала б дуже сумну картину подальших подій», – пояснив секретар РНБО.

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