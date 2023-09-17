Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Осужденные будут крутить педали на велотренажере, генерировать электроэнергию и уменьшать себе срок заключения, – в «Слуге народа» внесли законопроект

Народный депутат от «Слуги народа» предлагает заключенным крутить педали и уменьшать себе таким образом срок.

Изменения в правилах отсрочки для мужчин, получающих второе образование - появился еще один законопроект

Право на отсрочку от мобилизации будет у соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования и впервые получают следующий уровень образования, если это уровень образования выше ранее полученного.

Президент сможет возвращать представления о назначении судей в случае угрозы нацбезопасности, - Комитет согласовал законопроект

Верховной Раде рекомендуют одобрить законопроект о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ – по мнению Дениса Маслова, это конституционно, потому что Конституция позволяет определять законом порядок назначения судей.

Преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут держать в безопасных и лучших условиях, - Раде рекомендуют одобрить законопроект

Экстрадированных в Украину фигурантов уголовных дел будут предлагать содержать в западных областях Украины, где нет активных обстрелов, - Комитет одобрил законопроект Дениса Маслова.

Уклонистов смогут найти с помощью данных Налоговой службы, реестров должников и приписки к семейным врачам, - большая группа с разных фракций внесла законопроект

Вычислить уклонистов станет проще: в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому Налоговая служба, Минюст и МВД будет передавать личные данные о военнообязанных в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

  1. В Украине

В Киеве двое мужчин изготавливали и сбывали наркотики по почте под видом телефонов

15:21, 17 сентября 2023
Злоумышленники маскировали «товар» под зарядные устройства и мобильные телефоны и отправляли клиентам по почте.
В Киеве двое мужчин изготавливали и сбывали наркотики по почте под видом телефонов
Источник фото: полиция Киева
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киеве следователи сообщили о подозрении двум мужчинам, которые изготавливали и сбывали наркотические вещества, в частности амфетамин и прекурсоры. Злоумышленники привлекали наркозависимых клиентов через соцсети и продавали наркотики через почтовые отправления, при этом скрывая их под зарядные устройства и мобильные телефоны, – сообщает полиция Киева.

Оба злоумышленника, уроженцы Киевской области 1989 и 1990 годов рождения, ранее не привлекались к уголовной ответственности. Один из них изготавливал и продавал амфетамин, а также искал наркозависимых клиентов. Другой отвечал за сбыт психотропных веществ через почтовые отправления и розничную продажу наркотиков из рук в руки.

Следователи провели обыски в домах и автомобилях злоумышленников, где изъяли остатки наркотических веществ, электронные весы, фольгу, зип-пакеты, различные пластиковые емкости с остатками жидкостей, а также другие доказательства их преступной деятельности.

Обоих фигурантов задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им предъявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт психотропных веществ, совершенные по предварительному сговору группой лиц) и частью второй статьи 311 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение и пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров по предварительному сговору группой лиц).

Санкция более тяжелой статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все изъятые материалы были направлены на экспертные исследования. Продолжается досудебное расследование, и возможна дополнительная квалификация преступления после получения результатов экспертизы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду