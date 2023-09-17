В Киеве двое мужчин изготавливали и сбывали наркотики по почте под видом телефонов

Злоумышленники маскировали «товар» под зарядные устройства и мобильные телефоны и отправляли клиентам по почте.

Источник фото: полиция Киева

В Киеве следователи сообщили о подозрении двум мужчинам, которые изготавливали и сбывали наркотические вещества, в частности амфетамин и прекурсоры. Злоумышленники привлекали наркозависимых клиентов через соцсети и продавали наркотики через почтовые отправления, при этом скрывая их под зарядные устройства и мобильные телефоны, – сообщает полиция Киева.

Оба злоумышленника, уроженцы Киевской области 1989 и 1990 годов рождения, ранее не привлекались к уголовной ответственности. Один из них изготавливал и продавал амфетамин, а также искал наркозависимых клиентов. Другой отвечал за сбыт психотропных веществ через почтовые отправления и розничную продажу наркотиков из рук в руки.

Следователи провели обыски в домах и автомобилях злоумышленников, где изъяли остатки наркотических веществ, электронные весы, фольгу, зип-пакеты, различные пластиковые емкости с остатками жидкостей, а также другие доказательства их преступной деятельности.

Обоих фигурантов задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им предъявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт психотропных веществ, совершенные по предварительному сговору группой лиц) и частью второй статьи 311 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение и пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров по предварительному сговору группой лиц).

Санкция более тяжелой статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все изъятые материалы были направлены на экспертные исследования. Продолжается досудебное расследование, и возможна дополнительная квалификация преступления после получения результатов экспертизы.

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