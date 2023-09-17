Наслідки ранкової атаки Одещини: росія влучила у зерносховище

У результаті нічної атаки на Україну, російські війська влучили у зерносховище в Березівському районі Одеської області та пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру, – повідомив у очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Наші сили ППО знищили два ударних дрони та 5 ракет. Але, на жаль, є влучання на території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище», – розповів Кіпер.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
На місці працюють всі відповідні служби.
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