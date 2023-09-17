Telegram змінив пошукову систему: деякі канали-мільйонники не потраплять в ТОП

У пошуку Telegram першими будуть показуватися канали без «накручених» підписників.

Джерело фото: InVenture

У вересні Telegram змінив систему пошуку каналів та груп. Тепер серед перших показуються канали, у яких більше реальних підписників, – повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

«Раніше публічні канали з більшою кількістю підписників з'являлися вище в результатах пошуку. Певний час ця система працювала добре, але спамери все частіше зловживали нею. Тому тепер для ранжування ми враховуємо лише реальних підписників каналів», – розповів засновник Telegram.

Для перевірки «реальності» підписників, програма аналізує кількість користувачів зі статусом Premium. Канали, на які підписані більше Premium-користувачів, отримують вищий рейтинг. Водночас, якщо певний підписник зі статусом Premium підпишеся на занадто багато каналів, рейтинг буде менше впливати на його акаунт з боку окремого каналу.

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