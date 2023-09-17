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  1. У світі

У Гаазькому суді поновлять слухання за позовом України проти росії за конвенцією про геноцид

14:19, 17 вересня 2023
У Міжнародному суді ООН 18 вересня почнуться слухання за позовом України проти рф за конвенцією про геноцид.
У Гаазькому суді поновлять слухання за позовом України проти росії за конвенцією про геноцид
Джерело фото: zn.ua
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У Міжнародному суді ООН у Гаазі в понеділок, 18 вересня, розпочнуться слухання за позовом України проти росії «щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього», – повідомляє Deutsche Welle.

У цьому процесі Україна стверджує, що саме рф, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в «геноциді», порушила Конвенцію 1948 року. На майбутніх слуханнях йтиметься про юрисдикцію суду і прийнятність скарги України. Російська сторона висунула попередні заперечення і представить їх 18 вересня.

Однак особливість цих слухань полягає в тому, що в Міжнародному суді ООН зіткнуться дві воюючі сторони, які не взаємодіють ані на політичних, ані на дипломатичних рівнях. Це рідкісне явище і піднімає питання про те, як вирішувати нетипові ситуації в міжнародних правових конфліктах.

Крім того, до справи втрутились 32 інші держави, що є безпрецедентним і підкреслює важливість цього конфлікту для міжнародної спільноти.

На майбутніх слуханнях буде розглянуто питання юрисдикції суду і прийнятності скарги України. Російська сторона також висуне свої заперечення. У разі спору про юрисдикцію суду одна зі сторін може оскаржити її або заявити, що суд не може розглядати справу з інших причин. Це стане важливим етапом у розгляді справи.

Суд очікується прийняти рішення щодо юрисдикції на пізніших етапах слухань. Якщо суд погодиться з росією і визнає, що не має юрисдикції, то забезпечувальні заходи, які були призначені для забезпечення дотримання Конвенції, будуть скасовані. Результати цих слухань вплинуть на подальший розгляд справи і її розвиток.

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