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Оподаткування розмов працівників по мобільному, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо оподаткування вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачує юридична особа за здійснення її працівниками виробничих телефонних розмов.

ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

У Верховному Суді нагадали, що не є самостійною та достатньою підставою для висновку про нереальність господарських операцій

Суб`єкт господарювання з ознаками фіктивності є правосуб`єктним, незважаючи на дефекти при його створенні чи мету діяльності, - Верховний Суд.

Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

В Слузі народу пропонують зобов’язати керівників громадських організацій публікувати дані про доходи та майно у відкритому доступі

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про відкрите публікування інформації про доходи та майно керівників громадських організацій.

  1. У світі

Блінкен та Гутерріш перед Генасамблеєю ООН обговорили «зернову угоду»

13:01, 17 вересня 2023
Під час бесіди держсекретар та генсек ООН обговорили широке коло питань.
Блінкен та Гутерріш перед Генасамблеєю ООН обговорили «зернову угоду»
Фото: eadaily.com
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У суботу, 16 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен та генсек ООН Антоніу Гутерріш перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку обговорили «зернову угоду», повідомляє офіційний сайт Держдепартаменту США.

У відомстві зазначають, що вони «обговорили широке коло питань, включаючи Чорноморську зернову угоду та війну росії проти України».

Також вони порушили питання пріоритетів США на Генасамблеї ООН. Йдеться про ключові принципи статуту ООН та загальну декларацію прав людини, оновлення ООН для реагування на виклики та зусилля, спрямовані на досягнення цілей сталого розвитку організації.

Раніше ми писали, що у США прокоментували переговори Ердогана з Путіним щодо «зернової угоди».

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