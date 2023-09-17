Блінкен та Гутерріш перед Генасамблеєю ООН обговорили «зернову угоду»

Під час бесіди держсекретар та генсек ООН обговорили широке коло питань.

Фото: eadaily.com

У суботу, 16 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен та генсек ООН Антоніу Гутерріш перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку обговорили «зернову угоду», повідомляє офіційний сайт Держдепартаменту США.

У відомстві зазначають, що вони «обговорили широке коло питань, включаючи Чорноморську зернову угоду та війну росії проти України».

Також вони порушили питання пріоритетів США на Генасамблеї ООН. Йдеться про ключові принципи статуту ООН та загальну декларацію прав людини, оновлення ООН для реагування на виклики та зусилля, спрямовані на досягнення цілей сталого розвитку організації.

Раніше ми писали, що у США прокоментували переговори Ердогана з Путіним щодо «зернової угоди».

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