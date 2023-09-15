Новации в проекте бюджета на 2024 год, принятом Правительством – Шмыгаль раскрыл детали

По словам Шмыгаля, в этом году индексация пенсий пройдет по новому принципу.

Источник фото: kmu.gov.ua

Как мы рассказывали, Правительство приняло проект Бюджета на 2024 год и передало его на голосование в Парламент.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, есть немало новаций для стимулирования экономики и трансформации нашей страны.

Среди прочего:

Новые программы поддержки бизнеса. Предусмотрено финансирование, в частности для поддержки украинских товаров и услуг, комплексных инвестиционных проектов и индустриальных парков, гуманитарного разминирования, а также для компенсации стоимости сельхозтехники отечественного производства.

Реформа оплаты труда госслужащих. Введено грейдовую систему, которая вносит справедливый и прозрачный подход в начислении зарплат чиновников. Это важный элемент евроинтеграционных устремлений.

Новый принцип перераспределения налога на доходы физических лиц. Военный НДФЛ предлагается направлять на развитие ВПК. Это позволит привлечь дополнительные почти 120 млрд грн на закупки дронов и производство вооружения.

Пенсионная система. Начинается реализация комплексной реформы. В этом году индексация пройдет по новому принципу. Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, будут внедрены коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию. Это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен.

Новый подход к гуманитарному разминированию земель. На эту программу выделяется только из бюджета 2 млрд грн. Правительство также работает над механизмом компенсации аграриям, которые будут осуществлять гуманитарное разминирование за свой счет.

Как мы писали, в проект Госбюджета-2024 заложили специальные размеры для расчета должностных окладов судей и прокуроров.

Также расходы на судебную власть в 2024 году увеличат более чем на 3 млрд грн по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, стало известно, какие прожиточный минимум для трудоспособных лиц и минимальная зарплата закладываются в 2024 году.

К тому же, мы рассказывали, одобренный Кабмином проект Государственного бюджета предусматривает, что в 2024 году оплата труда государственных служащих производится по новым правилам, на основе классификации должностей. То есть, бюджет связан с теми подходами, которые заложены в законопроекте 8222.

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