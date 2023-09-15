Новации в проекте бюджета на 2024 год, принятом Правительством – Шмыгаль раскрыл детали

Как мы рассказывали, Правительство приняло проект Бюджета на 2024 год и передало его на голосование в Парламент.
По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, есть немало новаций для стимулирования экономики и трансформации нашей страны.
Среди прочего:
- Новые программы поддержки бизнеса. Предусмотрено финансирование, в частности для поддержки украинских товаров и услуг, комплексных инвестиционных проектов и индустриальных парков, гуманитарного разминирования, а также для компенсации стоимости сельхозтехники отечественного производства.
- Реформа оплаты труда госслужащих. Введено грейдовую систему, которая вносит справедливый и прозрачный подход в начислении зарплат чиновников. Это важный элемент евроинтеграционных устремлений.
- Новый принцип перераспределения налога на доходы физических лиц. Военный НДФЛ предлагается направлять на развитие ВПК. Это позволит привлечь дополнительные почти 120 млрд грн на закупки дронов и производство вооружения.
- Пенсионная система. Начинается реализация комплексной реформы. В этом году индексация пройдет по новому принципу. Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, будут внедрены коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию. Это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен.
- Новый подход к гуманитарному разминированию земель. На эту программу выделяется только из бюджета 2 млрд грн. Правительство также работает над механизмом компенсации аграриям, которые будут осуществлять гуманитарное разминирование за свой счет.
Как мы писали, в проект Госбюджета-2024 заложили специальные размеры для расчета должностных окладов судей и прокуроров.
Также расходы на судебную власть в 2024 году увеличат более чем на 3 млрд грн по сравнению с 2023 годом.
Кроме того, стало известно, какие прожиточный минимум для трудоспособных лиц и минимальная зарплата закладываются в 2024 году.
К тому же, мы рассказывали, одобренный Кабмином проект Государственного бюджета предусматривает, что в 2024 году оплата труда государственных служащих производится по новым правилам, на основе классификации должностей. То есть, бюджет связан с теми подходами, которые заложены в законопроекте 8222.
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