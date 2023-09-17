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  1. В Україні

Процес навчання українських пілотів на F-16 серйозно зрушився, – Ігнат

15:02, 17 вересня 2023
Речник Повітряних сил заявив, що процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 набрав значного темпу.
Процес навчання українських пілотів на F-16 серйозно зрушився, – Ігнат
Джерело фото: Мілітарний
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Процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 набрав серйозних обертів, –  заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, країни, які беруть участь у підготовці українських пілотів, забезпечать і мовну підготовку, і безпосередньо навчання на літаках.

«Дуже багато питань стосовно де, в якій країні, скільки пілотів, скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо ми зараз так детально відповідати на ці запитання для працівників ЗМІ. Тому просимо за це вибачення і розуміння, тому що не кожна країна хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається у неї на території», – наголосив речник.

Ігнат також зазначив, що процес навчання українських пілотів дуже серйозно зрушився з місця.

«Він і не був на місці, але він набув обертів, скажемо так. І льотчики навчаються і проходять підготовку. Я думаю, про це будуть подальші заяви вже від лідерів країн», – додав Ігнат.

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