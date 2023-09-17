У Бучі 17-річна дівчина загинула під колесами електропотяга.

Фото: kv.npu.gov.ua

15 вересня у Бучі Київської област в районі залізничного переїзду молода дівчина загинула під колесами електропотяга.

Як повідомили у поліції Київської області, потерпіла у невстановленому місці перебігала платформу.

«Машиніст застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей (ч. 3 ст. 276 ККУ) слідчі розпочали досудове розслідування», - сказано у повідомленні.

Фото: kv.npu.gov.ua

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