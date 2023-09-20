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​​$6 000 за проведення операції: у Києві посадовця Інституту урології викрили «на гарячому»

13:33, 20 вересня 2023
За даними слідства, посадовець висунув вимогу жінці про надання йому 6 тисяч доларів за проведення операції та забезпечення післяопераційного лікування її батькові.
​​$6 000 за проведення операції: у Києві посадовця Інституту урології викрили «на гарячому»
Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві повідомлено про підозру начальнику відділу ДУ «Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова» за фактом вимагання та одержання хабаря. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, посадовець висунув вимогу жінці про надання йому 6 тисяч доларів за проведення операції та забезпечення післяопераційного лікування її батькові.

«Жінка, будучи обмеженою у виборі лікувального закладу, була змушена погодитися на незаконну вимогу, попри те, що проведення таких операцій фінансується за рахунок держави.

Під час контролю за вчиненням злочину начальника відділу затримали у порядку ст. 208 КПК України під час передачі неправомірної вигоди», — йдеться у повідомленні.

За місцем роботи та проживання затриманого проведено обшуки. У ході слідчих дій у службовому кабінеті посадовця виявили 250 тис. гривень та 3600 доларів, а за адресою його проживання - ще понад 40 тис. доларів та близько 200 тис. гривень.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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