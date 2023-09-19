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Cartier, Dior, Armani та Gucci на 1,4 мільйона гривень: в один день затримали три мікроавтобуси з контрабандою

23:59, 19 вересня 2023
Українські митники зупинили трьох громадян з товарами на 1,4 мільйона гривень.
Cartier, Dior, Armani та Gucci на 1,4 мільйона гривень: в один день затримали три мікроавтобуси з контрабандою
Джерело фото: Львівська митниця
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На пункті пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею митники зупинили мікроавтобус «Mercedes-Benz», яким керував 55-річний громадянин України, – повідомляється на сторінці Львівської митниці.

Під час митного оформлення чоловік заявив, що перевозить особисті речі та декілька посилок. Проте під час огляду автомобіля митники разом з прикордонниками виявили практично 400 незадекларованих товарів, загальною вартістю близько 500 тисяч гривень. Серед них були обручки Cartier, парфуми від Dior та Armani, взуття Gucci, робот-порохотяг Cecotec та інші предмети.

Того ж дня інший водій, 50-річний житель Чернівців, на «Mercedes-Benz» обрав «зелений коридор» та стверджував, що не перевозить товари, які потребують обов'язкового декларування або оподаткування. Але при огляді автомобіля було виявлено 580 одиниць одягу і текстилю на суму приблизно 600 тисяч гривень.

Третій водій «Mercedes-Benz», 29-річний мешканець Прикарпаття, намагався перевезти майже 400 сумок та наплічників, які були задекларовані як «особисті речі». Орієнтовна вартість цих товарів становила понад 300 тисяч гривень.

За цими фактами були складені адміністративні протоколи згідно з ч.2 ст.471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами). Санкція передбачає накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.

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