РСУ наполягає на перегляді норми щодо неможливості перебування заступника керівника апарату суду в судах, де кількість працівників апарату не перевищує 75

В Раду суддів України поступила маса звернень від районних судів, а ДСА та ВРП тепер необхідно реагувати.

Джерело фото - SUD.UA

Рада суддів України 18 вересня звернулась до Державної судової адміністрації з проханням підготовити проект змін до Типового положення про апарат суду в частині визначення кількості посад заступника керівника апарату суду.

Як повідомив голова РСУ Богдан Моніч, в Раду суддів надійшли численні звернення від судів з проханням домогтися скасування норми Типового положення про апарат суду, якою встановлено, що «керівник апарату місцевого, апеляційного суду може мати заступника, якщо кількість працівників апарату суду перевищує 75 осіб».

Зазначена норма Типового положення була затверджена Вищою радою правосуддя ще 25 січня 2022 року, втім, тривалий час вона не була нереалізована через прохання Ради суддів до Державної судової адміністрації про її відтермінування. У попередній редакції Типового положення, керівник апарату суду міг мати навіть двох заступників, якщо кількість працівників апарату суду перевищувала 50 осіб.

Втім, 14 серпня 2023 року, після вимог ВРП, зазначена норма Типового положення все ж була підписана керівником ДСА. Вказана норма Типового положення набуває чинності з 1 січня 2024 року.

Відтак, за розрахунками ДСА, до кінця року потрібно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів.

У Вищій раді правосуддя у 2022 році необхідність скорочення посад заступників керівників апаратів судів пояснювали необхідністю економії бюджетних коштів, а також необхідністю їх перерозподілу на «звичайних» працівників апаратів судів.

Під час обговорення проблеми на засіданні РСУ, голова РСУ повідомив, що Рада суддів не може не погодитися з позицією судів, що погоджені ВРП та затверджені ДСА зміни до Типового положення про апарат суду «жодним чином не сприятимуть поліпшенню стану організаційного забезпечення діяльності судів, створенню гарантій для судів у забезпеченні мінімальної, обґрунтованої кількості основних працівників суду, без яких є неможливим процес здійснення судочинства».

Також Богдан Моніч зазначив, що цифра «75», яка була використана при внесенні змін у Типове положення, нічим не обґрунтована.

В РСУ зазначили, що шкода від зазначених змін до Типового положення для належної організації забезпечення діяльності судів буде значно більшою і невілюватиме вигоду від коштів, які будуть заощаджені за рахунок скорочення посад заступників керівників апаратів. Вирішення ж у такий спосіб питань щодо економії коштів у зв’язку з одвічним недофінансування судової влади, в цілому не виправдає очікувань і призведе лише до погіршення діяльності місцевих загальних судів та забезпеченні доступу громадян до правосуддя.

В РСУ також підкреслили, що заступники керівника апарату суду «є контролюючою ланкою між керівником апарату суду та структурними підрозділами суду». Відповідно, робота заступника керівника апарату суду дозволяє керівнику апарату суду належним чином визначити результативність та ефективність виконання державними службовцями суду поставлених перед ними завдань, планувати їх кар’єру та вживати заходи підвищення їх кваліфікації.

У разі відсутності керівника апарату його обов’язки виконує заступник керівника апарату суду, що, в свою чергу, сприяє безперервній роботі та належному функціонуванню суду, враховуючи їх взаємодію та взаємозамінність.

Відтак, суди першої інстанції, оскільки чисельність працівників апарату суду майже у всіх є меншою ніж 75 осіб, поставлені вказаними змінами перед фактом скорочення кваліфікованих працівників з посад заступників керівника апарату суду.

Як наслідок, скорочення посад заступників керівника апарату суду негативно вплине на якість роботи суду, призведе до негативних змін в організації роботи суду та співпраці структурних підрозділів, дезорганізації роботи відділів, оскільки втратиться контролююча ланка між керівником апарату та структурним підрозділом суду, позаяк керівник апарату суду не зможе самостійно вживати необхідних заходів контролю щодо усіх працівників апарату суду в умовах надмірного навантаження, безпосереднього виконання ще й своїх посадових обов’язків.

Окрім того, внесеними до Типового положення змінами не враховано, що керівник апарату суду не матиме можливості покласти виконання своїх обов’язків (у випадку відпустки, лікарняного, відрядження тощо) на працівника апарату суду рівнозначної посади.

Таким чином, на думку РСУ, недосконале правове врегулювання питання покладення обов’язків відсутнього керівника апарату суду у поєднанні із необгрунтованим скороченням посад заступника керівника апарату суду «безперечно створить істотні перешкоди у безперебійності відправлення правосуддя судами, негативно позначиться на строках розгляду судових справ, а отже і погіршить доступ громадян до суду».

Крім того, на думку РСУ, виходячи з того, що ч. 10 ст. 20 Закону «Про судоустрій і статус суддів» врегульовано питання визначення кількості заступників голови суду («у суді, кількість суддів у якому перевищує десять суддів, може бути обраний один заступник голови суду, а в суді, кількість суддів у якому перевищує тридцять суддів, - не більше двох заступників голови суду»), то за такою ж аналогією може бути визначена і кількість заступників керівника апарату суду.

Відтак, подальша доля сотень заступників керівників апаратів судів тепер знов залежить від позиції Державної судової адміністрації і Вищої ради правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.