Чем скорее граница исчезнет вместе с таможенными пунктами пропуска, тем скорее мы поборем коррупцию — Шмыгаль

По словам Дениса Шмыгаля, коррупция на украинской таможне полностью исчезнет только вместе с границей с ЕС.

Фото: fakty.com.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что полностью избавиться от коррупции на украинской таможне удастся только тогда, когда Украина станет членом ЕС. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Укринформ.

По его словам, Украина уже прилагает немало усилий по реформированию таможенных органов. В частности, введена электронная очередь, поставлена задача оборудовать все пункты пограничного и таможенного контроля камерами.

Также идет работа со странами-партнерами, в первую очередь с Польшей и Румынией, по введению совместного таможенного контроля.

«Эти меры минимизируют влияние коррупции. Мы также продолжаем диджитализацию всех сфер деятельности таможенной службы. Но тотально до нуля преодолеть коррупцию на украинских таможенных пунктах пропуска можно будет, когда Украина станет членом Европейского Союза. Чем скорее граница исчезнет вместе с таможенными пунктами пропуска, тем скорее мы поборем коррупцию», – заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила коррупционные схемы в налоговой службе и на трех областных таможнях.

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