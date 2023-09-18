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Органы соцзащиты должны получить доступ к реестру разрушенного и поврежденного жилья, — Верещук

21:23, 18 сентября 2023
А до тех пор нельзя приостанавливать выплаты владельцам такого жилья.
Органы соцзащиты должны получить доступ к реестру разрушенного и поврежденного жилья, — Верещук
Фото: minre.gov.ua
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Органы соцзащиты должны получить доступ к реестру разрушенного и поврежденного жилья. А до тех пор нельзя приостанавливать выплаты владельцам такого жилья. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В ходе заседания Координационного штаба по вопросам ВПЛ были рассмотрены, в том числе, вопросы доступа органов социальной защиты в Госреестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это необходимо для продолжения выплаты помощи лицам, жилье которых в результате боевых действий разрушено или стало непригодным для проживания.

Верещук поручила ответственным министерствам принять неотложные меры для решения вопроса доступа органов социальной защиты в соответствующий реестр.

«Недопустимо приостанавливать выплаты пособия на проживание владельцам разрушенного и поврежденного жилья. Управления социальной защиты пока не имеют доступа к Реестру, но скоро эта проблема должна быть решена. Люди должны продолжать получать должную им поддержку от государства», – акцентировала вице-премьер-министр.

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