Международный суд ООН в Гааге возобновил слушания иска Украины о геноциде рф

В Международном суде в Гааге начались слушания по делу о геноциде по иску Украины против рф и продлятся они до 27 сентября.

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Международный суд ООН в Гааге в понедельник, 18 сентября, возобновил рассмотрение иска Украины против россии о нарушении Конвенции о геноциде, – сообщает The Guardian.

Украина подала иск через несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. Украина настаивает на том, чтобы россию привлекли к ответственности за злоупотребление понятием «геноцид».

Согласно Киеву, рф недобросовестно использует международное право, аргументируя вторжение тем, что оно содержится в рамках предотвращения якобы геноцида в Донецке. Эта аргументация была использована кремлем как основание для запуска полномасштабной агрессии.

россия призвала Верховный суд ООН в Гааге отклонить дело, нацеленное на утверждение москвы о том, что вторжение было справедливой мерой для предотвращения геноцида. Российские чиновники продолжают обвинять Украину в геноциде.

Слушания, запланированные до 27 сентября, не будут фокусироваться на сути дела, но вместо этого будут акцентироваться на юридических аргументах, касающихся юрисдикции.

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