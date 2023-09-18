Міжнародний суд ООН у Гаазі відновив слухання позову України щодо геноциду рф

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З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Спікер Палати представників США Маккарті озвучив питання, які поставить Володимиру Зеленському

Зокрема, Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що поцікавиться у Володимира Зеленського планом перемоги і використанням американських коштів.

Лише бажання брати участь у діях з оборони без документального підтвердження зарахування до військових формувань не є підставою звільнення від покарання з випробуванням, — Верховний Суд

Засуджений просив звільнити його від відбування покарання з випробуванням в зв`язку з необхідністю проходження військової служби, але в матеріалах справи на підтвердження цього містилася лише довідка за підписом командира сотні Добровольчого українського корпусу про його добровільне залучення та перебування в зазначеній сотні.

Кабмін затвердив Порядок використання бюджетних коштів на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій

Зокрема, Уряд встановив, що не допускається спрямування бюджетних коштів на оплату посередницьких послуг.

Кабмін визначив, що є лінією зіткнення та адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України

Уряд встановив, що адміністративною межею між тимчасово окупованою територією та іншою територією України є умовна лінія на поверхні землі, що є межею між тимчасово окупованими РФ територіями, що включені до переліку, та іншою територією України, на прилеглих до якої територіях не ведуться бойові дії.

  1. У світі

Міжнародний суд ООН у Гаазі відновив слухання позову України щодо геноциду рф

14:50, 18 вересня 2023
У Міжнародному суді в Гаазі розпочалися слухання у справі про геноцид за позовом України проти рф і триватимуть вони до 27 вересня.
Міжнародний суд ООН у Гаазі відновив слухання позову України щодо геноциду рф
Джерело фото: ukrinform
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Міжнародний суд ООН у Гаазі у понеділок, 18 вересня, відновив розгляд позову України проти росії щодо порушення Конвенції про геноцид, – повідомляє The Guardian.

Україна подала позов через кілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Україна настоює на тому, щоб росію притягнули до відповідальності за зловживання поняттям «геноцид».

Згідно з Києвом, рф недобросовісно використовує міжнародне право, аргументуючи вторгнення тим, що воно міститься в рамках запобігання нібито геноциду в Донецьку. Ця аргументація була використана кремлем як підстава для запуску повномасштабної агресії.

росія закликала Верховний суд ООН у Гаазі відхилити справу, націлену на твердження москви про те, що вторгнення було справедливим заходом для запобігання геноциду. Російські чиновники і надалі обвинувачують Україну в геноциді.

Слухання, заплановані до 27 вересня, не будуть фокусуватися на суті справи, але замість цього будуть акцентуватися на юридичних аргументах, що стосуються юрисдикції.

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