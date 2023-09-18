Міжнародний суд ООН у Гаазі відновив слухання позову України щодо геноциду рф

У Міжнародному суді в Гаазі розпочалися слухання у справі про геноцид за позовом України проти рф і триватимуть вони до 27 вересня.

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Міжнародний суд ООН у Гаазі у понеділок, 18 вересня, відновив розгляд позову України проти росії щодо порушення Конвенції про геноцид, – повідомляє The Guardian.

Україна подала позов через кілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Україна настоює на тому, щоб росію притягнули до відповідальності за зловживання поняттям «геноцид».

Згідно з Києвом, рф недобросовісно використовує міжнародне право, аргументуючи вторгнення тим, що воно міститься в рамках запобігання нібито геноциду в Донецьку. Ця аргументація була використана кремлем як підстава для запуску повномасштабної агресії.

росія закликала Верховний суд ООН у Гаазі відхилити справу, націлену на твердження москви про те, що вторгнення було справедливим заходом для запобігання геноциду. Російські чиновники і надалі обвинувачують Україну в геноциді.

Слухання, заплановані до 27 вересня, не будуть фокусуватися на суті справи, але замість цього будуть акцентуватися на юридичних аргументах, що стосуються юрисдикції.

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