Миттєве відкриття декларацій: комітет Ради підтримав пропозицію Зеленського щодо е-декларування

Найближчим часом Рада знову розгляне питання щодо е-декларацій.

Фото: dtkt.ua

Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради підтримав пропозиції викладені у вето Президента України Володимира Зеленського до закону про відновлення електронного декларування, а саме про миттєве відкриття декларацій. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, рішення підтримали усі члени комітету Ради.

Також нардеп додав, що це питання скоро розглядатимуть у залі парламенту.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування. Так, у законопроекті 9534 про відновлення декларування поправка щодо публічного доступу до Реєстру декларацій не була підтримана.

Згодом Зеленський наклав вето на законопроект про е-декларування.

«Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко», - заявив Глава держави.

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