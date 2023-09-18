Мгновенное открытие деклараций: комитет Рады поддержал предложение Зеленского по е-декларированию

В ближайшее время Рада снова рассмотрит вопрос по е-декларациям.

Фото: dtkt.ua

Комитет по антикоррупционной политике Верховной Рады поддержал предложения изложенные в вето Президента Украины Владимира Зеленского к закону о возобновлении электронного декларирования, а именно о мгновенном открытии деклараций. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, решение было поддержано всеми членами комитета Рады.

Также нардеп добавил, что этот вопрос скоро будут рассматриваться в зале парламента.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования. Так, в законопроекте 9534 о возобновлении декларирования поправка о публичном доступе к Реестру деклараций не была поддержана.

Позже Зеленский наложил вето на законопроект о е-декларировании.

«Декларации должны быть открыты. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро», – заявил Глава государства.

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