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  1. В Украине

Декларации будут открытыми: Зеленский наложил вето на законопроект о е-декларировании

10:15, 12 сентября 2023
В видеообращении Зеленский заявил, что реестр деклараций следует открыть уже сейчас.
Декларации будут открытыми: Зеленский наложил вето на законопроект о е-декларировании
Фото: president.gov.ua
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Во вторник, 12 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наложил вето на законопроект, который оставлял реестры закрытыми еще на год.

«Вето. Утром поступил из Верховной Рады Украины закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию.

Ограничения неприемлемы.

Декларации должны быть открыты. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро», – заявил Глава государства.

Ранее сообщалось, что Зеленского просят ветировать закон о возобновлении декларирования и открыть доступ к Реестру деклараций.

Кроме того, группа депутатов Европарламента призывала Зеленского ветировать закон о е-декларациях.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования. Так, в законопроекте 9534 о возобновлении декларирования поправка о публичном доступе к Реестру деклараций не была поддержана. Итак, декларации нужно будет подавать, но ознакомиться с ними пока сможет только НАПК и другие уполномоченные субъекты.

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