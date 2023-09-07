Группа депутатов Европарламента призвали Зеленского ветировать закон о е-декларациях

Ряд депутатов Европейского парламента призвали Президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на закон об электронном декларировании, который на год откладывает открытие реестра деклараций. Совместное заявление в Twitter опубликовал депутат Европарламента от Германии, член фракции Европейской народной партии Михаэль Галер.
Заявление подписали евродепутаты Андрюс Кубилюс, Анджей Галицкий, Сандра Калниете, Михаэль Галер и ряд других их коллег.
В своем заявлении они призвали вернуть законопроект №9534 в Раду с требованием открыть реестр, а законопроект №9587-д о привлечении к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления ветировать в целом.
Евродепутаты подчеркнули, что закрытие реестра от общественности еще на год не будет способствовать доверию со стороны украинцев и международных партнеров, будет иметь значительное негативное влияние на антикоррупционную деятельность, скрывать один из ключевых инструментов общественного контроля за чиновниками, а также подрывать усилия по проведению реформ.
«Мы подтверждаем нашу особую непрерывную и всестороннюю поддержку проведению надежных антикоррупционных реформ в Украине, а также защите и продвижению прогресса и достижений в этой сфере», – говорится в письме.
Ранее сообщалось, что Зеленского просят ветировать закон о возобновлении декларирования и открыть доступ к Реестру деклараций.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования. Так, в законопроекте 9534 о возобновлении декларирования поправка о публичном доступе к Реестру деклараций не была поддержана. Итак, декларации нужно будет подавать, но ознакомиться с ними пока сможет только НАПК и другие уполномоченные субъекты.
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