Группа депутатов Европарламента призвали Зеленского ветировать закон о е-декларациях

Зеленского призывают вернуть закон в Раду об электронном декларировании, который на год откладывает открытие реестра деклараций.

Ряд депутатов Европейского парламента призвали Президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на закон об электронном декларировании, который на год откладывает открытие реестра деклараций. Совместное заявление в Twitter опубликовал депутат Европарламента от Германии, член фракции Европейской народной партии Михаэль Галер.

Заявление подписали евродепутаты Андрюс Кубилюс, Анджей Галицкий, Сандра Калниете, Михаэль Галер и ряд других их коллег.

В своем заявлении они призвали вернуть законопроект №9534 в Раду с требованием открыть реестр, а законопроект №9587-д о привлечении к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления ветировать в целом.

Евродепутаты подчеркнули, что закрытие реестра от общественности еще на год не будет способствовать доверию со стороны украинцев и международных партнеров, будет иметь значительное негативное влияние на антикоррупционную деятельность, скрывать один из ключевых инструментов общественного контроля за чиновниками, а также подрывать усилия по проведению реформ.

«Мы подтверждаем нашу особую непрерывную и всестороннюю поддержку проведению надежных антикоррупционных реформ в Украине, а также защите и продвижению прогресса и достижений в этой сфере», – говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Зеленского просят ветировать закон о возобновлении декларирования и открыть доступ к Реестру деклараций.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования. Так, в законопроекте 9534 о возобновлении декларирования поправка о публичном доступе к Реестру деклараций не была поддержана. Итак, декларации нужно будет подавать, но ознакомиться с ними пока сможет только НАПК и другие уполномоченные субъекты.

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