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В декларации начальницы налоговой Черниговской области обнаружили недостоверные сведения на 1,7 млн грн

20:47, 7 сентября 2023
Чиновница налоговой с Черниговщины не указала ряд данных в своей декларации.
В декларации начальницы налоговой Черниговской области обнаружили недостоверные сведения на 1,7 млн грн
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что по результатам мониторинга образа жизни начальницы Главного управления Государственной налоговой службы в Черниговской области установило недостоверные сведения на 1,7 млн грн, которые не были ею отражены в декларации за 2021 год. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

Чиновница указала наличие у нее и ее мужа квартиры и двух земельных участков на территории временно оккупированного Крыма.

«Однако сотрудники ГБР во время обыска, осуществлявшегося во время досудебного расследования в уголовном производстве, обнаружили договоры купли-продажи, свидетельствующие, что указанная недвижимость была продана гражданкой рф на основании доверенностей, предоставленных должностной лицом и ее мужем.

В этих документах говорилось, что супруги в 2021 году получили доход от продажи квартиры и двух земельных участков на общую сумму более 800 тыс. грн, что не было отражено в декларации», - сказано в сообщении.

Кроме того, она не отметила доход в виде заработной платы и пенсии своего мужа более чем на 900 тыс. грн.

На запрос НАПК объяснить факты внесения недостоверных сведений в декларацию она не ответила.

«Таким образом, во время проведения мониторинга образа жизни должностной лица НАПК обнаружило недостоверные сведения более чем на 1,7 млн грн.

Нормы законодательства предусматривают уголовную ответственность за совершение такого правонарушения, как умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, - пишут в ведомстве.

Материалы в отношении начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Черниговской области Национальное агентство направило в Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве для присоединения их к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования с целью привлечения ее к уголовной ответственности.

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