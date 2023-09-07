Депутата Запорожского городского совета подозревают в незаконном обогащении более чем на 12 млн грн

НАПК выявило признаки незаконного обогащения запорожского депутата.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что по результатам мониторинга образа жизни депутата Запорожского городского совета выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о его незаконном обогащении на 12,2 млн грн. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В ведомстве отмечают, что мать депутата в январе и декабре 2020 года приобрела в собственность нежилое помещение и 5 квартир в Киеве общей стоимостью более 7 млн. грн. В ноябре и декабре того же года его отец стал владельцем 4 нежилых помещений общей стоимостью почти 5 млн грн – одного в Запорожье и трех в Киеве.

«В целом родители депутата, не имея достаточно средств из законных источников, приобрели в собственность 10 объектов недвижимости, 6 из которых сразу подарили своему сыну, а остальные 4 – через несколько дней после приобретения.

Кроме того, в течение 2016-2018 годов они приобрели 12 объектов недвижимости более чем на 6 млн грн, что также значительно превышает полученные ими законные доходы», - говорится в сообщении.

Депутат сообщил НАПК, что ему неизвестно происхождение средств, за которые его родители приобрели подаренные ему объекты недвижимости.

«Та и сам он в 2020 году, согласно сведениям в декларации, потратил почти 3 млн грн, приобретя, в частности, автомобиль BMW Х7, корпоративные права и мотоцикл.

Таким образом, по результатам мониторинга образа жизни депутата НАПК установило, что он незаконно обогатился на 12,2 млн грн», - добавили в НАПК.

Обоснованный вывод относительно депутата Запорожского городского совета НАПК направило в Офис Генерального прокурора для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, а также осуществление досудебного следствия с целью привлечения его к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что НАПК просит Зеленского ветировать закон об автоматизации привлечения чиновников за несвоевременную подачу деклараций.

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