Депутата Запорізької міської ради підозрюють у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення запорізького депутата.

Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за результатами моніторингу способу життя депутата Запорізької міської ради виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчать про його незаконне збагачення на 12,2 млн грн. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

У відомстві зазначають, що матір депутата у січні та грудні 2020 року набула у власність нежитлове приміщення та 5 квартир у Києві загальною вартістю понад 7 млн грн. У листопаді та грудні того ж року його батько став власником 4 нежитлових приміщень загальною вартістю майже 5 млн грн – одного у Запоріжжі та трьох у Києві.

«Загалом батьки депутата, не маючи достатньо коштів із законних джерел, набули у власність 10 об’єктів нерухомості, 6 з яких одразу подарували своєму синові, а інші 4 – через кілька днів після придбання.

Крім того, упродовж 2016-2018 років вони придбали 12 об’єктів нерухомості на понад 6 млн грн, що також значно перевищує отримані ними законні доходи», - сказано у повідомленні.

Депутат повідомив НАЗК, що йому невідоме походження коштів, за які його батьки придбали подаровані йому об’єкти нерухомості.

«Та й сам він у 2020 році, відповідно до відомостей у декларації, витратив майже 3 млн грн, придбавши, зокрема, автомобіль BMW Х7, корпоративні права та мотоцикл.

Таким чином, за результатами моніторингу способу життя депутата НАЗК встановило, що він незаконно збагатився на 12,2 млн грн», - додали у НАЗК.

Обґрунтований висновок щодо депутата Запорізької міської ради НАЗК направило до Офісу Генерального прокурора для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, а також здійснення досудового слідства з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

Раніше ми писали, що НАЗК просить Зеленського ветувати закон про автоматизацію притягнення чиновників за несвоєчасне подання декларацій.

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