На деяких вулицях Києва незабаром можуть з'явитися «берлінські подушки»

«Берлінська подушка» – це засіб зниження швидкості руху автомобілів.

Фото із відкритих джерел

На п’яти вулицях Києва можуть з’явитися «берлінські подушки». Про це повідомила депутатка Євгенія Кулеба.

За її словами, «подушки» на останньому засіданні Київської майстерні міста презентував представник українського виробника. Також там був присутній і його бізнес-конкурент — підприємець, який возить «берлінські подушки» з Польщі.

«Вирішили провести експеримент: встановити «берлінські подушки» різних постачальників на п’яти вулицях», — повідомила Кулеба.

«Берлінська подушка» – це засіб зниження швидкості руху автомобілів, що складається з декількох штучних нерівностей, які розташовані посеред проїжджої частини з проміжками між ними.

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