У Держприкордонслужбі відповіли, чи обмежать виїзд для жінок, які стануть на військовий облік 1 жовтня

Спочатку відповідні зміни має ухвалити Кабінет міністрів.

Колаж: sud.ua

Як стало відомо раніше, виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать. Представник Президента у ВР Федір Веніславський зазначив, що жінки, які стануть на військовий облік 1 жовтня автоматично отримають статус військовозобов'язаних, тож для них обмежать право виїзду за кордон.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко роз’яснив, чи зможуть військовозобов’язані українки з 1 жовтня виїжджати за кордон.

За його словами, виїзд за кордон обмежений для військовозобов’язаних чоловіків та держслужбовців (без поважних причин), згідно з постановою Кабміну.

Натомість виїзд за кордон для жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік з 1 жовтня, наразі не обмежений.

«На даний момент обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові Уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України.

Якщо будуть внесені зміни до цих правил, відповідно вони будуть дотримуватись», – сказав Демченко у коментарі «УП».

Те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов’язаним чоловікам.

Якщо відповідні зміни й будуть, спочатку їх має ухвалити уряд.

Раніше ми писали, що з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов'язані зареєструватись у військкоматах. Жінки з іншими спеціальностями, які пов'язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.

Також Веніславський пояснив, чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік.

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