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В Госпогранслужбе ответили, ограничат ли выезд для женщин, которые станут на военный учет 1 октября

16:00, 7 сентября 2023
Сначала соответствующие изменения должны быть приняты Кабинетом министров.
В Госпогранслужбе ответили, ограничат ли выезд для женщин, которые станут на военный учет 1 октября
Коллаж: sud.ua
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Как стало известно ранее, выезд из Украины для женщин на военном учете будет ограничен. Представитель Президента в ВР Федор Вениславский отметил, что женщины, которые станут на военный учет 1 октября, автоматически получат статус военнообязанных, поэтому для них ограничат право выезда за границу.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко разъяснил, смогут ли военнообязанные украинки с 1 октября выезжать за границу.

По его словам, выезд за границу ограничен для военнообязанных мужчин и госслужащих (без уважительных причин), согласно постановлению Кабмина.

Выезд за границу для женщин, имеющих медицинские и фармацевтические специальности и станут на военный учет с 1 октября, пока не ограничен.

«В настоящее время ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих, что четко определено в постановлении Правительства, которое регламентирует Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Если будут внесены изменения в эти правила, соответственно, они будут соблюдаться», – сказал Демченко в комментарии «УП».

То, что некоторые женщины станут военнообязанными с 1 октября, не означает, что для них автоматически будет запрещен выезд из Украины как военнообязанным мужчинам.

Если соответствующие изменения и будут, сначала их должно принять правительство.

Ранее мы писали, что с 1 октября 2023 г. работницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны зарегистрироваться в военкоматах. Женщины с другими специальностями, связанными с военной сферой, могут стать на учет добровольно.

Также Вениславский объяснил, будут ли расширять список специальностей женщин для постановки на военный учет.

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