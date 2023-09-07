Выезд за границу женщин, которые станут на военный учет, будет ограничен, — Вениславский

С 1 октября женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на военный учет.

Фото: rada.gov.ua

Выезд из Украины для женщин на военном учете будет ограничен. Об этом заявил представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

Как известно, женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование должны стать на военный учет с 1 октября 2023 года. Они приобретают статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.

«Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. Военнообязанные же выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд – тогда да, они смогут уехать. Если нет – тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда», - отметил Вениславский в комментарии «РБК-Украина».

Депутат также добавил, что все другие женщины, имеющие военно-учетные специальности, родственные военному делу, с этой же даты могут стать на учет добровольно.

«Расширять перечень специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, на данный момент не планируется», - сказал он.

Ранее мы писали, что с 1 октября 2023 г. работницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны зарегистрироваться в военкоматах. Женщины с другими специальностями, связанными с военной сферой, могут стать на учет добровольно.

Также Вениславский объяснил, будут ли расширять список специальностей женщин для постановки на военный учет.

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