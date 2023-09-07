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Виїзд за кордон жінок, які стануть на військовий облік, буде обмежений, — Веніславський

13:13, 7 вересня 2023
Із 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають обов'язково стати на військовий облік.
Виїзд за кордон жінок, які стануть на військовий облік, буде обмежений, — Веніславський
Фото: rada.gov.ua
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Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать. Про це заявив представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

Як відомо, жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.

«Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд - тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду», - зазначив Веніславський у коментарі «РБК-Україна».

Депутат також додав, що усі інші жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно.

«Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, на даний момент не планується», - сказав він.

Раніше ми писали, що з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов'язані зареєструватись у військкоматах. Жінки з іншими спеціальностями, які пов'язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.

Також Веніславський пояснив, чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік.

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