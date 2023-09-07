Зеленский представил нового министра обороны Рустема Умерова, видео

Президент очертил задачи, которые стоят перед министром обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова и стоящие перед ним задачи.

По словам Зеленского, нужна новая субъектность Министерства обороны. Это министерство, отвечающее за координацию всего сектора обороны.

«Украинский воин – это ключевой приоритет сил обороны. Если для блага и крепости воина необходимы изменения в деятельности сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными. Это касается всего, от бюрократических процедур, отнимающих время и энергию воинов, до обеспечения наших воинов. Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена. Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не затратный материал. Их время и силы – это ценность государства», - подчеркнул Президент.

Зеленский также подчеркнул, что Силы обороны Украины имеют самый большой в мире опыт успешной защиты в современной войне.

«Все, что дает такая защита, должно работать на каждого украинского воина, на наше государство в целом и на безопасность наших партнеров. Этим нужно заниматься. Целенаправленно. Это касается всего, от тренировки воинов до медицинского обеспечения бригад, от обеспечения боя до коммуникации с родными наших воинов.

А главное, нужно больше доверия. Доверия к решениям, которые принимаются, доверия к закупкам, которые проводятся, доверия к поставке, которая запланирована и осуществляется, и доверия до коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины», - подчеркнул глава государства.

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