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Новый министр обороны Умеров приравнял коррупционеров к террористам, с которыми не ведут переговоры

12:59, 7 сентября 2023
Рустем Умеров заявил о своей нулевой толерантности к коррупции.
Новый министр обороны Умеров приравнял коррупционеров к террористам, с которыми не ведут переговоры
Фото: Facebook Рустем Умеров
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Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров заявил, что в возглавляемом им ведомстве будет нулевая толерантность и терпимость к коррупции.

«Ноль толерантности и ноль терпимости к коррупции. Каждая украденная гривна стоит жизни и безопасности наших воинов. В моей философии коррупционеры приравниваются к террористам, а с террористами никаких переговоров не ведут. Наш план максимально сделать невозможным коррупционные проявления», - подчеркнул Умеров, выступая в парламенте 6 сентября перед назначением на должность.

По его словам, нужно полноценно запустить агентства по закупкам, и он считает это «вопросом чести».

Умеров заявил, что намерен провести аудит всех направлений работы министерства.

«Министерство обороны является ключевым органом по формированию стратегий и политике обороны. Одним из первых шагов в должности наша команда сделает аудит всех направлений, которые есть у Министерства обороны», - отметил он.

Умеров подчеркнул, что среди важных стратегических задач – повышение оборонной способности украинского производителя.

«Все, что можно производить в Украине, нужно производить в Украине», – добавил он.

Министр подчеркнул, что среди операционных первоочередных задач – начало активной подготовки необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации истребителей F-16.

Умеров отметил необходимость запустить Единый реестр призывников, который исключит какие-либо коррупционные риски. Он отметил, что для него война началась не в 2022 и даже не в 2014 году.

«Для моей семьи и всего крымскотатарского народа война из рф началась несколько веков назад, когда москва впервые оккупировала мой родной Крым. Я родился в депортации, ребенком пережил все сложности российского колониализма, пытавшегося сделать так, чтобы коренной крымскотатарский народ чувствовал себя чужим на своей земле», - сказал Умеров.

При этом подчеркнул, что россии это не удалось раньше и не выйдет никогда.

Напомним, что Верховная Рада в среду, 6 сентября, приняла Постановление о назначении Рустема Умерова на должность Министра обороны Украины.

Стало известно, что Умеров намерен ввести электронный военный билет и запустить единый реестр призывников.

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