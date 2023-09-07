Новий міністр оборони Умєров прирівняв корупціонерів до терористів, з якими не ведуть переговорів

Рустем Умеров заявив про свою нульову толерантність до корупції.

Фото: Facebook Рустем Умєров

Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив, що в очолюваному ним відомстві буде нульова толерантність та терпимість до корупції.

«Нуль толерантності та нуль терпимості до корупції. Кожна вкрадена гривня коштує життя та безпеку наших воїнів. В моїй філософії корупціонери прирівнюються до терористів, а з терористами жодних перемовин не ведуть. Наш план максимально унеможливити корупційні прояви», - підкреслив Умєров, виступаючи в парламенті 6 вересня перед призначенням на посаду.

За його словами, треба повноцінно запустити агенції із закупівель і він вважає це «питанням честі».

Умєров заявив, що має намір провести аудит усіх напрямів роботи міністерства.

«Міністерство оборони є ключовим органом із формування стратегій і політик оборони. Одним із перших кроків на посаді наша команда зробить аудит усіх напрямів, які є у Міністерства оборони», - зазначив він.

Умєров наголосив, що серед важливих стратегічних завдань - підвищення оборонної спроможності українського виробника.

«Все, що можна виробляти в Україні, треба виробляти в Україні», - додав він.

Міністр наголосив, що серед операційних першочергових завдань – початок активної підготовки необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16.

Умєров наголосив на необхідності запустити Єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Він зазначив, що для нього війна почалася не в 2022 році і навіть не в 2014 році.

«Для моєї родини та всього кримськотатарського народу війна з рф почалася кілька століть тому, коли москва вперше окупувала мій рідний Крим. Я народився в депортації, дитиною пережив всі складнощі російського колоніалізму, який намагався зробити так, щоб корінний кримськотатарський народ почував себе чужим на своїй землі», - сказав Умєров.

При цьому наголосив, що росії це не вдалося раніше і не вийде ніколи.

Нагадаємо, що Верховна Рада у середу, 6 вересня, прийняла Постанову про призначення Рустема Умєрова на посаду Міністра оборони України.

Стало відомо, що Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток та запустити єдиний реєстр призовників.

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