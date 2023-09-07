СБУ перекрила два канали постачання російської зброї криміналітету

Служба безпеки блокувала два канали підпільного продажу зброї, через які російські автомати та вибухівка потрапляли до рук криміналітету.
Як стало відомо, правоохоронці запобігли незаконному продажу зброї та боєприпасів з Дніпропетровської та Херсонської областей.
Було затримано організаторів двох підпільних каналів збуту засобів ураження, які продавали зброю, здобуту у місцях колишніх боєзіткнень на території деокупованих районів.
Серед вилученого – вибухівка, бойові гранати, протитанковий гранатомет і автомати Калашникова російського виробництва.
Зазначається, що зловмисники підшукували своїх клієнтів через власні зв’язки серед представників кримінального середовища.
Так, на Дніпропетровщині затримали одного з фігурантів, який підготував до продажу цілий арсенал «трофейних» засобів ураження.
Зброю та боєприпаси він зберігав у власному помешканні, в якому виявлено:
- ручний кулемет Калашникова;
- 2 автомати: АК-12 та АК-74;
- 8 гранатометних пострілів;
- 9 бойових гранат;
- вибухові речовини з детонатором;
- понад 1 тис. набоїв різного калібру.
Крім того, зі схрону зловмисника вилучено понад 40 артилерійських снарядів.
На Херсонщині затримано ще одного фігуранта, який намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу «РШГ-2».
Також під час обшуків у приватному помешканні затриманого вилучено:
- гранати РГД-5;
- гранатометні постріли;
- набої калібру 5,45.
Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Зараз вони під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми. Усю вилучену зброю планують передати на потреби СБУ та оборони України.
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