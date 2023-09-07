СБУ перекрила два канали постачання російської зброї криміналітету

В Херсонській та Дніпропетровській областях ліквідовано канали нелегальної торгівлі зброєю.

Фото: СБУ

Служба безпеки блокувала два канали підпільного продажу зброї, через які російські автомати та вибухівка потрапляли до рук криміналітету.

Як стало відомо, правоохоронці запобігли незаконному продажу зброї та боєприпасів з Дніпропетровської та Херсонської областей.

Було затримано організаторів двох підпільних каналів збуту засобів ураження, які продавали зброю, здобуту у місцях колишніх боєзіткнень на території деокупованих районів.

Серед вилученого – вибухівка, бойові гранати, протитанковий гранатомет і автомати Калашникова російського виробництва.

Зазначається, що зловмисники підшукували своїх клієнтів через власні зв’язки серед представників кримінального середовища.

Так, на Дніпропетровщині затримали одного з фігурантів, який підготував до продажу цілий арсенал «трофейних» засобів ураження.

Зброю та боєприпаси він зберігав у власному помешканні, в якому виявлено:

ручний кулемет Калашникова;

2 автомати: АК-12 та АК-74;

8 гранатометних пострілів;

​9 бойових гранат;

вибухові речовини з детонатором;

понад 1 тис. набоїв різного калібру.

Крім того, зі схрону зловмисника вилучено понад 40 артилерійських снарядів.

На Херсонщині затримано ще одного фігуранта, який намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу «РШГ-2».

Також під час обшуків у приватному помешканні затриманого вилучено:

гранати РГД-5;

​гранатометні постріли;

набої калібру 5,45.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зараз вони під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми. Усю вилучену зброю планують передати на потреби СБУ та оборони України.

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