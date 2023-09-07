СБУ перекрыла два канала поставки российского оружия криминалитету

Служба безопасности блокировала два канала подпольной продажи оружия, по которым российские автоматы и взрывчатка попадали в руки криминалитета.
Как стало известно, правоохранители предотвратили незаконную продажу оружия и боеприпасов из Днепропетровской и Херсонской областей.
Были задержаны организаторы двух подпольных каналов сбыта средств поражения, которые продавали оружие, добытое в местах бывших боеприкосновений на территории деоккупированных районов.
Среди изъятого – взрывчатка, боевые гранаты, противотанковый гранатомет и автоматы Калашникова российского производства.
Отмечается, что злоумышленники подыскивали своих клиентов среди собственных связей среди представителей криминальной среды.
Так, на Днепропетровщине был задержан один из фигурантов, который подготовил к продаже целый арсенал «трофейных» средств поражения.
Оружие и боеприпасы он хранил в собственном доме, в котором обнаружено:
- ручной пулемет Калашникова;
- 2 автомата: АК-12 и АК-74;
- 8 гранатометных выстрелов;
- 9 боевых гранат;
- взрывчатые вещества с детонатором;
- более 1 тыс. патронов разного калибра.
Кроме того, из хранилища злоумышленника изъято более 40 артиллерийских снарядов.
На Херсонщине задержан еще один фигурант, пытавшийся незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа «РШГ-2».
Также во время обысков в частном доме задержанного изъято:
- гранаты РГД-5;
- гранатометные выстрелы;
- патроны калибра 5,45.
Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы. Все изъятое оружие планируется передать на нужды СБУ и обороны Украины.
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