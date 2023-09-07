СБУ перекрыла два канала поставки российского оружия криминалитету

В Херсонской и Днепропетровской областях ликвидированы каналы нелегальной торговли оружием.

Фото: СБУ

Служба безопасности блокировала два канала подпольной продажи оружия, по которым российские автоматы и взрывчатка попадали в руки криминалитета.

Как стало известно, правоохранители предотвратили незаконную продажу оружия и боеприпасов из Днепропетровской и Херсонской областей.

Были задержаны организаторы двух подпольных каналов сбыта средств поражения, которые продавали оружие, добытое в местах бывших боеприкосновений на территории деоккупированных районов.

Среди изъятого – взрывчатка, боевые гранаты, противотанковый гранатомет и автоматы Калашникова российского производства.

Отмечается, что злоумышленники подыскивали своих клиентов среди собственных связей среди представителей криминальной среды.

Так, на Днепропетровщине был задержан один из фигурантов, который подготовил к продаже целый арсенал «трофейных» средств поражения.

Оружие и боеприпасы он хранил в собственном доме, в котором обнаружено:

ручной пулемет Калашникова;

2 автомата: АК-12 и АК-74;

8 гранатометных выстрелов;

9 боевых гранат;

взрывчатые вещества с детонатором;

более 1 тыс. патронов разного калибра.

Кроме того, из хранилища злоумышленника изъято более 40 артиллерийских снарядов.

На Херсонщине задержан еще один фигурант, пытавшийся незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа «РШГ-2».

Также во время обысков в частном доме задержанного изъято:

гранаты РГД-5;

гранатометные выстрелы;

патроны калибра 5,45.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы. Все изъятое оружие планируется передать на нужды СБУ и обороны Украины.

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