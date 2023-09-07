НАПК обновило перечень международных спонсоров войны и внесло туда турецкого производителя стеклянной продукции

Основными сферами деятельности компании Şişecam Group является стеклянное и химическое производство.

Источник фото: sisecam.com.tr

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны турецкую Şişecam Group.

Как пояснили в агентстве, компания продолжает вести бизнес с рф и остается крупнейшим в россии экспортером в своей отрасли.

Основными сферами деятельности компании является стеклянное и химическое производство. Она занимает второе место в мире по объемам производства стеклянной посуды, пятое место среди производителей стеклянной тары и листового стекла, а также является мировым лидером в производстве кальцинированной соды и химических веществ на основе хрома.

Доход компании Şişecam за 2022 год увеличился до $3,6 млрд, чистая прибыль увеличилась до $740 млн.

В частности, отмечают в НАПК, дочерние компании Şişecam Group, производящие листовое стекло, посуду из стекла и стеклянной тары, за 2022 год уплатили налогов в рф на более $11,2 млн.

«Никаких попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании так и не было», - сообщили в Нацагентстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.