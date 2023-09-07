В отношении Алексея Сальникова и Максима Пампуры открыто дисциплинарное производство

Дисциплинарное дело начато после обращения Совета судей Украины.

Фото: Судебная власть

Высший совет правосудия 7 сентября 2023 года открыл дисциплинарное производство в отношении председателя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова и заместителя председателя ГСА Максима Пампуры.

Основанием для открытия дисциплинарного производства в отношении руководителей ГСА стало обращение Совета судей Украины.

Напомним, 30 августа 2023 года ССУ признал деятельность ГСА в 2022-2023 годах неудовлетворительной.

Основанием для решения ССУ стали: предоставление Совету судей недостоверной информации, необеспечение исполнения решений Съезда судей и Совета судей, ненадлежащее исполнение руководством ГСА своих должностных обязанностей, нарушение исполнительной дисциплины, подозрение в сговоре с органами исполнительной власти относительно вывода санатория «ШКЛО» из управления ГСА.

Подробнее о сути претензий Совета судей Украины и Высшего совета правосудия к руководству Государственной судебной администрации, можно ознакомиться по ссылкам здесь и вот здесь.

Дисциплинарное производство в отношении руководителей ГСА теперь рассмотрит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия.

Также, отметим, что Высший совет правосудия 8 августа отстранил Алексея Сальникова от исполнения своих обязанностей, а также открыл в отношении чиновника дисциплинарное дело. Основанием для такого решения стала информация антикоррупционных органов о разоблачении Алексея Сальникова в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям КАС ВС в размере $5 тыс. за вынесение «нужного» решения в пользу коммерческого предприятия.

И. о. главы ГСА в настоящее время работает Максим Пампура, однако и он является фигурантом «дела Алексея Сальникова».

Автор: Вячеслав Хрипун

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