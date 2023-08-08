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Вища рада правосуддя відсторонила Олексія Сальнікова від виконання обов’язків голови ДСА

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Вища рада правосуддя відсторонила Олексія Сальнікова від виконання обов’язків голови ДСА

17:55, 8 серпня 2023
Також, щодо голови ДСА розпочате дисциплінарне провадження.
Вища рада правосуддя відсторонила Олексія Сальнікова від виконання обов’язків голови ДСА
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Вища рада правосуддя 8 серпня 2023 року відсторонила голову ДСА Олексія Сальнікова від виконання своїх обов’язків, а також відкрила щодо очільника Судової адміністрації дисциплінарну справу.

Як повідомив доповідач – член ВРП Олексій Мельник, 2 серпня член Ради правосуддя Роман Маселко надіслав службову записку про ініціювання дисциплінарного провадження стосовно голови ДСА Олексія Сальнікова та необхідність його відсторонення від виконання посадових обов’язків на строк здійснення дисциплінарного провадження.

Роман Маселко зазначив, що з повідомлень НАБУ та САП стало відоме про можливе вчинення очільником ДСА корупційного правопорушення.

Мова йде про те, що 24 липня антикорупційні відомства повідомили про викриття Олексія Сальнікова у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям КАС ВС у розмірі $5 тис. за винесення «потрібного» рішення на користь комерційного підприємства.

Свідками у справі голови ДСА є заступник голови ДСА Максим Пампура, голова КАС ВС Михайло Смокович, судді КАС ВС Олександр Стародуб, Наталія Коваленко, Володимир Кравчук.

28 липня ВАКС обрав Олексію Сальнікову запобіжний захід у виді застави у розмірі 805 тис. гривень. Зараз голова ДСА знаходиться у відпустці.

Роман Маселко зазначив, що заступник голови ДСА Максим Пампура є свідком у справі голови ДСА, відтак Олексій Сальніков зможе впливати на свого заступника. До того ж, перебування Олексія Сальнікова на посаді голови ДСА може мати негативні наслідки для авторитету судової влади.

У підсумку, пропозицію Романа Маселко підтримали усі 12 присутніх членів ВРП.

Дисциплінарну справу голови ДСА тепер розгляне Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.

Також, Олексій Сальніков відсторонений від виконання посадових обов’язків голови ДСА з 8 серпня 2023 року на строк здійснення дисциплінарного провадження.

Нагадаємо, що 20 липня 2023 року ВРП взяла «до відома» звіт про діяльність ДСА за 2022 рік, надавши Олексію Сальнікову час для усунення виявлених недоліків.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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