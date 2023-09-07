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Щодо Олексія Сальнікова та Максима Пампури порушено дисциплінарне провадження

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Щодо Олексія Сальнікова та Максима Пампури порушено дисциплінарне провадження

12:38, 7 вересня 2023
Дисциплінарна справа порушена після звернення Ради суддів України.
Щодо Олексія Сальнікова та Максима Пампури порушено дисциплінарне провадження
Фото: Судова влада
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Вища рада правосуддя 7 вересня 2023 року порушила дисциплінарне провадження щодо голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова та заступника голови ДСА Максима Пампури.

Підставою для порушення дисциплінарного провадження щодо керівників ДСА стало звернення Ради суддів України.

Нагадаємо, 30 серпня 2023 року РСУ визнала діяльність ДСА у 2022-2023 роках незадовільною.

Підставою для такого рішення РСУ стали: надання Раді суддів недостовірної інформації, незабезпечення виконання рішень З’їзду суддів та Ради суддів, неналежне виконання керівництвом ДСА своїх посадових обов’язків, порушення виконавчої дисципліни, підозра у змові з органами виконавчої влади щодо виведення санаторію «ШКЛО» з управління ДСА.

Детальніше про суть претензій Ради суддів України та Вищої ради правосуддя до керівництва Державної судової адміністрації, можна ознайомитися за посиланнями тут і ось тут.

Дисциплінарне провадження щодо керівників ДСА тепер розгляне Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.

Також, зазначимо, що Вища рада правосуддя 8 серпня відсторонила Олексія Сальнікова від виконання своїх обов’язків, а також відкрила щодо посадовця дисциплінарну справу.  Підставою для такого рішення стала інформація антикорупційних органів про викриття Олексія Сальнікова у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям КАС ВС у розмірі $5 тис. за винесення «потрібного» рішення на користь комерційного підприємства.

В. о. голови ДСА наразі є Максим Пампура, однак і він є фігурантом «справи Олексія Сальнікова».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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