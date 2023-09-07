НАЗК оновило перелік міжнародних спонсорів війни і внесло туди турецького виробника скляної продукції

Основними сферами діяльності компанії Şişecam Group є скляне та хімічне виробництво.

Джерело фото: sisecam.com.tr

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецьку Şişecam Group.

Як пояснили у агентстві, компанія продовжує вести бізнес з рф та залишається найбільшим в росії експортером в своїй галузі.

Основними сферами діяльності компанії є скляне та хімічне виробництво. Вона займає друге місце у світі за обсягами виробництва скляного посуду, п’яте місце серед виробників скляної тари і листового скла, а також є світовим лідером у виробництві кальцинованої соди й хімічних речовин на основі хрому.

Дохід компанії Şişecam за 2022 рік збільшився до $3,6 млрд, чистий прибуток збільшився до $740 млн.

Зокрема, зазначають у НАЗК, дочірні компанії Şişecam Group, які виробляють листове скло, посуд зі скла та скляної тари, за 2022 рік сплатили податків в рф на понад $11,2 млн.

«Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії так і не було», - повідомили у Нацагентстві.

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