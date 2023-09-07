Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Верховний Суд уточнив правову позицію стосовно ознак рішення субʼєкта владних повноважень для віднесення його до виду регуляторних актів

Виконком міськради затвердив тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування авто, громадська організація звернулася до суду про визнання їх протиправними та нечинними.

Суддівська винагорода на 2024 рік розраховується тільки на фактичну чисельність суддів, — ДСА

Конкурси на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів поки що під питанням.

Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі Києва, оренда якого на ринку коштує півмільйона грн, - ЗМІ

У розпал війни Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі, поряд зі старим ботанічним садом, Посольством Грузії та Володимирським собором – це приміщення на ринку нерухомості пропонували за 500 тисяч грн на місяць під резиденцію чи посольство.

Верховний Суд нагадав про обовʼязок застосування судами положень Конституції України як норм прямої дії та безумовність права на апеляційне оскарження судового рішення

Верховний Суд: відсутність у процесуальному законі можливості оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про залишення без задоволення заяви, поданої в порядку статті 383 КАС України, не є беззаперечною підставою вважати таке оскарження неможливим.

  1. В Україні

НАЗК оновило перелік міжнародних спонсорів війни і внесло туди турецького виробника скляної продукції

15:36, 7 вересня 2023
Основними сферами діяльності компанії Şişecam Group є скляне та хімічне виробництво.
НАЗК оновило перелік міжнародних спонсорів війни і внесло туди турецького виробника скляної продукції
Джерело фото: sisecam.com.tr
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецьку Şişecam Group.

Як пояснили у агентстві, компанія продовжує вести бізнес з рф та залишається  найбільшим в росії експортером в своїй галузі.

Основними сферами діяльності компанії є скляне та хімічне виробництво. Вона займає друге місце у світі за обсягами виробництва скляного посуду, п’яте місце серед виробників скляної тари і листового скла, а також є світовим лідером у виробництві кальцинованої соди й хімічних речовин на основі хрому.

Дохід компанії Şişecam за 2022 рік збільшився до $3,6 млрд, чистий прибуток збільшився до $740 млн.

Зокрема, зазначають у НАЗК, дочірні компанії Şişecam Group, які виробляють листове скло, посуд зі скла та скляної тари, за 2022 рік сплатили податків в рф на понад $11,2 млн.

«Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії так і не було», - повідомили у Нацагентстві.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду