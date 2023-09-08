Пенсия в связи с потерей кормильца: разъяснение по выплатам

В ПФ отметили, что детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его содержании.

Фото: glavcom.ua

Пенсионный фонд Украины напомнил, что пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его содержании.

К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности:

- муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет, или возрасту, предусмотренному статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV;

- дети младше 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

- дети, которые обучаются – до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

- дети-сироты – до 23 лет;

- муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

В ПФ добавили, что при этом детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его содержании.

Ранее Пенсионный фонд Украины разъяснил вопрос назначения пенсии по инвалидности военнослужащим.

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