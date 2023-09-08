Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ВАКС нужно работать над скоростью рассмотрения дел, – САП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что некоторые дела рассматриваются в судах еще с 2016 года.

Большая Палата ВС решила, как применить решение Европейского суда по правам человека при рассмотрении дела приговоренного к пожизненному лишению свободы

БП ВС отказала осужденному в пересмотре решений судов по основаниям установления ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств.

Бюджет органов пробации пополнят за счет уплаты осужденными расходов, связанных с исполнением судебного решения

По решениям, принятым в уголовных производствах, которым назначено наказание в виде штрафа, взыскателем будет уполномоченный орган по пробации.

Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе Киева, аренда которого на рынке стоит полмиллиона гривен, - СМИ

В разгар войны Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе, рядом со старым ботаническим садом, Посольством Грузии и Владимирским собором – это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тысяч грн в месяц под резиденцию или посольство.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

  1. Общество

Пенсия в связи с потерей кормильца: разъяснение по выплатам

08:55, 8 сентября 2023
В ПФ отметили, что детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его содержании.
Пенсия в связи с потерей кормильца: разъяснение по выплатам
Фото: glavcom.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Пенсионный фонд Украины напомнил, что пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его содержании.

К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности:

- муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет, или возрасту, предусмотренному статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV;

- дети младше 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

- дети, которые обучаются – до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

- дети-сироты – до 23 лет;

- муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

В ПФ добавили, что при этом детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его содержании.

Ранее Пенсионный фонд Украины разъяснил вопрос назначения пенсии по инвалидности военнослужащим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду